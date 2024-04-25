طفلة البامبرز.. حكاية اغتصاب "جانيت" وقتلها على يد عامل مدينة نصر

جريمة بشعة دارت أحداثها بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، عندما تجرد عامل نظافة بمحل كشري من انسانيته واقدم على اغتصاب الطفلة "جانيت" التي تبلغ من العمر 10 أشهر وكتم أنفاسها حتي الموت والتخلص من جثتها داخل حديقة عامة وسط القمامة كوليمة للكلاب.

قبل الواقعة بدقائق كان الأسانسير متعطلا داخل العقار الذي شهد الجريمة النكراء حيث اضطر "جمعة" والد المجني عليها الطفلة "جانيت" بالنزول على السلم من مسكنه بالطابق الرابع عشر وعند نزوله طابقين وجد عامل نظافة بمحل كشري كائن أسفل العقار محجوزا داخل الأسانسير فقدم والد الطفلة للمتهم المساعدة وتمكن بمساعدة الأهالي من إخراجه وبدلا من أن يقدم المتهم له الشكر قام باغتصاب طفلته وقتلها.

أكمل المتهم الصعود إلي شقته على السلم وخلال ذلك قام بمقابلة "جانيت" صاحبة الـ10 أشهر من عمرها وحيدة على السلم فقام بالإمساك بيدها وجذبها وعند رؤية طفلة أخري حمل "جانيت" بين يديه ولاذ بها هاربا إلي حديقة خلف العقار محل سكنهم وقام بخلع البامبرز لها والتعدي عليها جنسيا.

خلال ذلك كانت الطفلة تدافع عن نفسها بصرخات مدوية تستغيث بها وتطلب الرحمة من ذلك الوحش الذي خلع رداء الإنسانية والقي به بعيدا وارتدي بدلا منه ثوب الشيطان فلم يتوقف عن فعلته بل زاد الطين بله وقام بكتم أنفاسها حتي الموت وألقي بها بجوار صندوق قمامة ولاذ بالفرار.

على الجهة الأخرى؛ كانت محاولات بحث الأب والأسرة والجيران عن الطفلة "جانيت" مستمرة فبعدما تلقي الأب مكالمة هاتفية من زوجته تخبره بتغيب الطفلة في ظروف غامضة ليترك الأب عمله ويعود ادراجه للبحث عن صغيرته حتي عثر عليها جثة وبها آثار دماء من الأنف والفم ومتجردة من ملابسها داخل حديقة خلف العقار محل سكنهم وتم إبلاغ قسم شرطة مدينة نصر والتي توصلت لهوية الجاني وضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

بالعرض علي النيابة العامة؛ أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويها لاستكمال إجراءات الدفن.

بعرض المتهم أمام جهات التحقيق والتي واجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.