صندوق النقد الدولي يوجه الحكومات بالاستثمار في قطاع التعليم بإفريقيا

شدد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، على الحكومات بضرورة الاستثمار الكافي في قطاع التعليم داخل دول جنوب الصحراء الإفريقي، متوقعا أن تتضاعف أعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لما يقارب من ملياري نسمة بحلول العام 2050.

قال التقرير الصندوق إنه من المتوقع تزايد الفئات العمرية في تلك المناطق ما بين 15إلي 64 عاما وهي مدفوعة بالزيادة في الوقت الذي أحرزت فيها جنوب الصحراء الإفريقية تقدما ملحوظا في عددا المدارس والمنشآت التعليمية خلال العقود الأخيرة رغم تخلف الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخري.

أضاف التقرير أن 3 أطفال من كل 10 ممن هم في سن التعليم لا يذهبون للمدارس في إفريقيا منهم 65% من طلبة المرحلة الإبتدائية مقارنة بما يساوى 87% علي المستوي العالمي، بينما تصل نسبة الأمية في الفئات العمرية من 15 و24 عاما تشكل 75% مقارنة بـ90% في الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخري.

وتسببت جائحة كورونا قبل 4 أعوام في ارتفاع معدلات الخسائر الاقتصادية خصوصا في مجال التعليم في إفريقيا نظرا لإغلاق المدارس.