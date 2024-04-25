تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بطعنة فى القلب بالمعصرة

واقعة جديدة تضاف إلى سجلات جرائم خلافات الجيرة شهدتها منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وتحديدًا منطقة «أرض العمدة»، التي كانت شاهدة علي علاقة جيرة امتدت لسنوات بين أسرة الضحية أحمد فاروق وأسرة المتهم عبد الرحمن محمد.

كانت الأسرتان تربطهما علاقة جيرة من قديم الأزل، إلا أنه وقع مالم يكن في الحسبان بعدما أقدم المتهم «عبد الرحمن» على قتل جاره «أحمد صاحب الـ٣٦ عامًا» بطعنة نافذه مزقت قلب صديقه وجاره.

بدورها؛ فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقاتها في الواقعة وانتقلت إلى مسرح الجريمة لمعاينته وأمرت بتفريغ آلات المراقبة كما أمرت بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، مع طلب تحريات المباحث التكميلية.

خلال التحقيقات؛ استمعت النيابة إلى أقوال شقيق المجني عليه، والذي ذكر تفاصيل يوم الحادث موضحًا أن بداية الواقعة عندما توجه شقيقه «أحمد» لرش الشارع بخرطوم مياه؛ نظرًا لحرارة الجو، وكذلك تهدئة الأتربة وترطيب الأجواء، إلا أن هذا الأمر أثار غضب أحد الجيران «المتهم»، وقام بتوجيه سيل من السباب والألفاظ النابية له بسبب رشه للشارع بالمياه.

وأكمل شقيق الضحية أقواله أمام نيابة حوادث حلوان الكلية.. أن الضحية لم يرد علي المتهم الذي كّال له السباب، بل تركه وتوجه إلى والد المتهم «الشيخ محمد» يشكو إليه من سوء ما فعل نجله معه.

هدأت الأوضاع قليلًا، لكن ربما أن المتهم لديه عزم على إنهاء حياة جاره، فاستمر في توجيه الشتائم له، لتنشب حينها مشاجرة كبيرة بين الطرفين، وخلالها قام المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه في قلبه ما تسبب في إصابته، ونقله إلى مستشفى قصر العيني حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

شهادة شهود العيان في الواقعة أفادت أن المتهم والمجني عليه دارت بينهما مشاجرة سابقة أيضا قبل وقوع الجريمة وكانت بسبب لهو الأطفال.

ووقتها هدد المتهم الضحية بقتله وتوعده بأن نهاية حياته ستكون على يديه؛ قائلا وقتها: «إحنا الدم عندنا عادي وهخلص عليك».

شهود العيان والجيران في المنطقة أوضحوا أن المتهم كان دائما ما يفتعل المشاكل في المنطقة، ويهدد الكثيرين.

بينما كان المجني عليه يساعد «الشيخ محمد» والد الضحية، بحكم العشرة والجيرة التي امتدت لسنوات، وعند حدوث أي مشكلة بينه وبين المتهم، كان يشكو لوالده احترامًا له، إلا أن المتهم اتشح بعباءة الشيطان في نهاية الأمر وأنهى حياة جاره.

وذكر شقيق المجني عليه، أن أهلية المتهم يشيعون في المنطقة أنه مريض نفسي عقب وقوع الجريمة، وهو أمر مغاير تمامًا للحقيقة، وأنه كان يعمل بائع خضار ويتعامل بشكل طبيعي مع زبائنه وكان يستخدم السكين في عمله دون أن يلحق الأذى بغيره، وطالبت أسرة الضحية تحقيق العدالة والقصاص من المتهم بإعدامه.

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس شاب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بسبب مشادة كلامية بينهما على خلفية مشادة سابقة تطورت إلى اشتباك في المعصرة بحلوان، كما أمرت النيابة بتحويل المتهم إلى لجنة من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لفحص القوة العقلية للمتهم وبيان مدى سلامة عقله.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا يفيد بمقتل شاب يدعى "أحمد. ف. ا" يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، والمقيم في منطقة أرض العمدة بجوار كنيسة أبو سفيان المعصرة، على يد جاره ويدعى، "عبد الرحمن، م، أ".

على الفور؛ توجهت قوة شرطة القسم وبرفقتها وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، حيث تبين المعاينة من وقوع جريمة القتل بسبب مشاجرة بين المجني عليه والجاني.

كما انتقلت النيابة العامة لموقع الجريمة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بضبط وإحضار المجنى عليه، وعلى الفور تم ضبطه وإحضاره إلى قسم شرطة المعصرة.

أمرت النيابة العامة بتحويل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة زينهم واستخراج سبب الوفاة وجار عرض المتهم على النيابة العامة، لاستكمال باقى التحقيقات.