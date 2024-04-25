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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع طفل سقط فى مروى مائي خلال لهوه أمام منزله في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه غرقا حال سقوطه بمروى مائي مار أمام منزله بمنطقة المزرعة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية أثناء لهوه أمام المنزل وقيام الأهالي بانتشال جثمانه ونقله الى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل سقط فى مروى مائي خلال لهوه امام منزله فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أن الدقهلبة، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ للعقيد نور الدين خالد، مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول الطفل"محمد.ع.أم"،3سنوات، ومقيم طرف أسرته بمنطقة المزرعة بندر المطرية"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال والدته "منار.م.أ.ا"،35 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت حال لهو نلها على شاطئ مروى ماي مار أام المنزل انزلقت قدماه وسقط بالمياه وتوفي غرقا وقيام الأهالي بإنتشاله في حينه ونقله الى مستشفى المطرية المركزي ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للطفل المتوفي، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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