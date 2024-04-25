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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استدرج طفلة بقطعة حلوى واغتصبها.. المشدد 13 سنة لـ ذئب المرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة والسجن 3 سنوات أخرى لتعاطي المخدرات.

وقال المتهم فى التحقيقات، إنه كان يسير فى الشارع عقب عودته من عمله، وشاهد طفلة فى الشارع، فاختمرت فى عقله فكرة الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته بأنه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.
تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.

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