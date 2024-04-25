رأت زوجها فى حضن زوجة شقيقه.. سيدة تلقي بنفسها من شرفة منزلها فى الدقهلية

ألقت سيدة فى العقد الثاني من عمرها بنفسها من شرفة مسكنها بالطابق الأول بقرية دنجواى مركز شربين بمحافظة الدقهلية وذلك حال عودتها للمنزل من الخارج وصعودها سلم العقار ورؤيتها وجها برفقة زوجة شقيقه فى وضع مخل أمام الشقة سكنهما وقيامهما بالتعدي عليها بالضرب بعد تعالي صرخاتها مما دفعها للهرب الى شقتها وإلقاء نفسها، وقيام الزوج بعد الواقعة بتناول حبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال للتخلص من حياته.

سيدة تلقي بنفسها من شرفة منزلها فى الدقهلية بعد رؤيتها زوجها فى أحضان زوجة شقيقه:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بورود اشارة من مستشفى شربين المركزي بوصول "آمال.إ.م.م.خ"،21 عاما، رب منزل ومقيمة قرية دنجواي دائرة المركز، مصابة بكسر مضاعف بالقدم اليمنى

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصابة قررت انها حاول عودتها من الخارج للمنزل خاصتها وصعودها سلم المنزل تلاحظ لها وجود وجها ويدعى"السيد.م.أ.ا"،30 عاما،منجد ومقيم بذات العنوان، وزوجة شقيقه وتدعى"هالة.م.م"،28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العقار سكنهما، حال قيامهم بممارسةالرذيلة، والأفعال الفاحشة،أمام شق الأخيرة،مما اثار حفيظتها وتعالي صرخاتها وحدوث مشادة كلامية بينهما على أثرها قاما المتهمان بالتعدي عليها بالضرب مما دفعها هربا الى الشقة سكنهما بالطابق الأول وإلقاء نفسها من شرفتها وحدوث اصابتها.

الزوج يحاول التخلص من حياتة خشية الفضيحة:

خلال وقت متزامن وصل الى المستشفى المتهم الأول"زوجها"مصابا بحالة إعياء شديد إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابه".

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أنكرت ما جاء بأقوال المصابة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة شربين الى وجود علاقة عاطفية بين زوج المصابة وزوجة شقيقه وقيامه بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال بقصد الانتحار وذلك لافتضاح أمره.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.