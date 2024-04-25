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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بتقنية عالية.. عودة "Lord of the Rings" لصالات السينما في يونيو

The Lord of the Rings
The Lord of the Rings
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تعود ثلاثية الخيال والفانتازيا “The Lord of the Rings” أو “سيد الخواتم” للمخرج بيتر جاكسون، إلى صالات السينما خلال شهر يونيو المقبل في المملكة المتحدة.

ووفق موقع “هوليوود ريبورتر”، فإن نسخة بيتر جاكسون الجديدة ستكون ممتدة أكثر من النسخة الأصلية، كما ستعرض النسخ الثلاث بصيغة 4K Ultra HD للمرة الأولى في دور العرض، بعد أن أعاد جاكسون رقمنة النسخ في 2020.

ستبدأ العروض بعرض فيلم The Fellowship Of The Ring إنتاج عام 2001  في 8 يونيو، ثم فيلم  The Two Towers إنتاج عام 2002  في 9 يونيو، يليه فيلم  The Return Of The King إنتاج عام 2003  في 10 يونيو.

وفور طرحها حققت سلسلة “سيد الخواتم” نجاحًا مدويا في جميع أنحاء العالم، وبلغت إيرادات السلسلة في شباك التذاكر العالمي نحو 2.9 مليار دولار. وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".

The Lord of the Rings بيتر جاكسون سيد الخواتم