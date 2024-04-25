اقرأ غدا في "البوابة".. انتفاضة طلابية عالمية ضد العدوان الصهيوني

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 26 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الذكرى الـ 42 لعيد تحرير أرض الفيروز

السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها

انتفاضة طلابية عالمية ضد العدوان الصهيوني

المذبحة الكبرى.. جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لاقتحام رفح الفلسطينية

قلق أمريكي إزاء هجوم شبه عسكري "وشيك" في دارفور

برلمان أوروبا: إدراج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية

واشنطن ترسل صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا

.. و"الإندبندنت": بريطانيا متهمة بمساعدة روسيا في تمويل حربها مع كييف