مياه الفيوم تُسعد 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بتوصيل الخدمة لهم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن نجاحها في توصيل خدمة مياه الشرب لأكثر من 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة مع 50 جمعية أهلية ومؤسسة خدمية بالمحافظة.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأسر غير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه، وتخفيف العبء المادي عن كاهلهم.

تعاون مثمر مع منظمات المجتمع المدني

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية التعاون المثمر والبناء مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة.

وأشاد بدورهم الفعال في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في الحصول على مياه الشرب دون أي تكاليف إضافية.

تسهيل الوصول إلى الأسر المستفيدة

وأوضح النجار، أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة تعمل على تذليل كافة العقبات لتسهيل وصول الدعم إلى الأسر المستفيدة، ويجرى ذلك من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من مطابقة الشروط اللازمة لتوصيل الخدمة.

التزام مجتمعي

وتؤكد هذه المبادرة على التزام شركة مياه الفيوم بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما تُظهر أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

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