أمريكا تدرج ميسرين وممولين للنقل غير المشروع للمسيرات الإيرانية على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عدة أفراد وكيانات على قائمة العقوبات فيما يتعلق بعمليات النقل غير المشروع للمسيرات الإيرانية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 16 كيانا وثمانية أفراد، بالإضافة إلى تحديد خمس سفن وطائرة واحدة كممتلكات محظورة، والتي سهلت التجارة غير المشروعة وبيع المسيرات لدعم وزارة الدفاع الإيرانية الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة لإيرانية وتطوير وشراء المسيرات التابعة للنظام الإيراني.

وتابع البيان أنه بالتزامن مع هذا الإجراء، تفرض المملكة المتحدة وكندا عقوبات تستهدف العديد من الكيانات والأفراد المشاركين في شراء المسيرات الإيرانية والأنشطة العسكرية الأخرى ذات الصلة.

من بين الأهداف اليوم شركة "صحارى ثاندر"، وهي شركة واجهة رئيسية للتمويل غير المشروع لوزارة الدفاع الإيرانية ولاعب رئيسي في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيع الآلاف من المسيرات، والتي تم نقل العديد منها في النهاية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.