"المندوه" يعقد جلسة مع قنصل مصر في غانا قبل لقاء الزمالك ودريمز

عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، جلسة مع ماري سليمان قنصل مصر في غانا ونائب السفير المصري، بفندق إقامة الأبيض قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة تأكيدات من قنصل مصر في غانا، على توفير كافة سبل الراحة من السفارة لبعثة الزمالك، وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه الفريق.

وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر لقنصل مصر في غانا والمسؤولين في السفارة المصرية على حفاوة الترحاب والاهتمام بإنهاء كافة إجراءات دخول البعثة في أسرع وقت ممكن.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.