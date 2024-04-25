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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تفاصيل مشاركة جامعة الوادى الجديد فى مهرجان الأنشطة الطلابي الأول بالسويس.. صور

طلاب جامعة الوادى
طلاب جامعة الوادى الجديد
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شارك طلاب جامعة الوادى الجديد فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول، اليوم الخميس، الذى استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى فى الفترة من 20 إلى 25 ابريل الحالى بمشاركة اكثر من 30 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

قال أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، أن وفد جامعة الوادى الجديد شارك فى أنشطة خماسى كرة القدم والكرة الشاطئية (طالبات) والشطرنج والفنون التشكيلية، واستمتع الطلاب بالبرنامج المتميز الذى نظمته جامعة السويس وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وأضاف عباس أن فريق الكرة الشاطئية للطالبات بالجامعة حصل على  المركز الثانى بجدارة، بجانب شهادات التقدير والهدايا التذكارية التى حصل عليها وفد طلاب الجامعة.

وقدم وفد الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الدائم والمتواصل  للأنشطة بكافة اشكالها وإلى الجهاز الفنى للكرة الطائرة المكون من الدكتور إبراهيم مجاهد والكابتن خالد عبد المالك، وكذلك الدكتور طارق عبد المنعم المشرف على منتخب كرة القدم، ولهيئة الإشراف وجميع الطلاب المشاركين فى المهرجان، متمنين لهم  دوام التوفيق للإرتقاء بجامعة الوادي الجديد.

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