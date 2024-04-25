تراجع سعر الدولار في البنوك

فقد الدولار أكثر من 16 قرشا داخل السوق الرسمية قبل اعلان الجهاز المصرفي تنفيذ إجازة إحتفالات ذكرى تحرير سيناء المحددة اليوم بقرار من البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية".

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندري، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس،مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي،قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي"

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و المصري الخليجي.

وأخيرا بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع.