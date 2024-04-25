الدوري السعودي.. كيسي يعود إلى تشكيل أهلي جدة أمام الرياض

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأهلي، المباراة بقوته الهجومية الضاربة، التي تتمثل في البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، وفراس البريكان.

وشهد تشكيل الراقي، عودة الإيفواري فرانك كيسي بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات الفريق عقب تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، التي أقيمت مطلع العام الجاري.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الرياض

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد - رياض محرز

وفي الهجوم: روبرتو فيرمينو - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.