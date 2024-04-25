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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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استعدوا لتقديم الساعة.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

بدء التوقيت الصيفي
بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل
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يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتتحول من 12 صباحا إلى الواحدة صباحا، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024.

ونظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، الذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي نظام التوقيت الصيفي قدم ساعتك فى التوقيت الصيفى بدء العمل بالتوقيت الصيفى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل قدم ساعتك 60 دقيقه