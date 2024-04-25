غسلوا 30 مليون جنيه.. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).



وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).



اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية.

