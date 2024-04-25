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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غسلوا 30 مليون جنيه.. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص

متحصلة من نشاطهم
متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

 

وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).


اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم وزارة الداخلية النصب والإحتيال على المواطنين