تعرف على مهنتك التى تناسبك من خلال برجك

تختلف الابراج فى طبيعتها، وتختلف طباع البشر وعقولهم، ولأن الأشخاص تختلف طبيعتهم وأمزجتهم بحسب الأبراج.. فتعالى معى عزيزى القارئ نتعرف على طبيعة العمل المناسب لكل برج:

برج الحمل

لأنه معروف عنه الشجاعة والصراحة فلذلك يتناسب معه مهنة الإعلام والاعلان وأن يكون حارس أمن.

برج الثور

يتميز بالدقة والصبر والصدق فى مساعيه وعلى ذلك يتناسب معه طبيعة عمله كمحاسب.

برج الجوزاء

حبه للسفر والترحال والتنقل يتناسب معه فى أن يعمل كمضيف للطيران أ وطيار جوى أو بحرى وقد يعمل رجل أعمال.

برج السرطان

يحب الصدق والعدل والسلام ويميل لكل ما يساعده على ان يقوى ثقته من نفسه فلذلك يتناسب معه مهن “القاضى والمحامى والتمريض والتدريس”.

برج الأسد

شجاع وحازم وعلى ذلك يتناسب معه أعمال أن يكون محرر أو مدير حيث أنه يبدع فى كونه قائد.

برج العذراء

يميل للكمال والبهجة والذكاء والاهتمام بالتفاصيل ولذلك يتناسب معه أعمال الترجمة وأن يكون باحث طبى أو أخصائي.

برج الميزان

طبيعته مؤنس ومتعاون ومحب للآخرين واجتماعى وجذاب دبلوماسي وعلى ذلك يتناسب معه أعمال أن يكون محامى وموظف حكومى.

برج العقرب

يتصف بكونه واسع الحيلة وبديهى كما أنه ذكى وتحليلى وعلى ذلك يتناسب معه أعمال التجسس والعمل بالمخابرات والفزياء والبحث والاستكشاف.

برج القوس

يميل للتفاؤل وروحى وقوى ومحب للسفر وعلى ذلك يتناسب معه بعض الأعمال من قبيل دراسة الروحانيات والعلاقات العامة والعمل بمجال المبيعات والإدارة.

برج الجدى

ملتزم ومحب للعمل ويحسب كل شئ بعقله ويتحمل المسؤليه ومنضبط للغاية وعلى ذلك يتناسب معه الوظائف القانونية والطب والمحاسبة.

برج الدلو

ذكى وذو رؤية حيث أنه صاحب رؤية ودود وطيب وعلى ذلك يتناسب معه أعمال الفلك والتاريخ والطيران والفنون بصفة عامة.

الحوت

كريم وحساس وذواق للغاية وعاطفى وعلى ذلك يتناسب معه أعمال المصلح الاجتماعى ومصفف الشعر فنان وقاضى إذ يلاحظ أن معظم الفنانين من برج الحوت .