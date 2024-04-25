شعبة الأسماك بالإسماعيلية: 30% انخفاضا في الأسعار

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عن انخفاض أسعارها بالأسواق 30 ٪ خلال الأسبوع الجاري.

وحرص رئيس الشعبة على إجراء جولة داخل سوق السمك الحضاري، والتقي بالباعة والمواطنين.

وأكد الشعيري انتعاش الاسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالأسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حيث يتراوح السمك البوري بين 100 إلى 130 جنيها، البلطي من 50 إلى 60 جنيها، الجوابي من 60 إلى 80 جنيها، الجمبري الجامبو من 250 الي 350 جنيها.