النصر ينظم ممرا شرفيا لمنتخب السويس احتفالا بصعودهم لدورى المحترفين

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تكريم فريق منتخب السويس، بعد حسم أبناء الغريب الصعود لدوري المحترفين هذا الموسم.

وقام فريق النصر بعمل ممر شرفي لفريق منتخب السويس قبل بداية المباراة وإهدائهم أكاليل الزهور.

كما حرص مجلس إدارة النصر برئاسة المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، على تهنئية مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة أسامة الموشي، متمنيين لهم التوفيق والنجاح في دوري المحترفين.

ويرتبط نادي النصر بعلاقات طيبة مع نادي منتخب السويس وتمتد هذه العلاقات الي سنوات طويلة وتوارثتها الأجيال جيل بعد جيل حتي وقتنا هذا.

وبدأت العلاقات الطيبة بين الناديين سنة 68 خلال فترة الحرب و النكسة حيث فتح النصر أبوابه لاستضافة تدريبات فريق منتخب السويس والذي كان يضم لاعبين عظام مثل اوكا واكما وبهاء والاسناوي.

كما استضاف النصر أكثر من مباراة لمنتخب السويس بدون مقابل آخرها مباراة منتخب السويس ومركز شباب العريش هذا الموسم.

كما حرصت إدارة وجماهير منتخب السويس على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عمرو عبدالحق والهتافات واللافتات خلال مباراة النصر ومنتخب السويس على ملعب النصر بالدور الاول هذا الموسم.