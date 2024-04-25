الأولى على الدبلومات الفنية 2023: التنسيق ظلمني.. وأتمنى تدخل وزير التعليم

واقعة غريبة للطالبة التي حصلت على المركز الأول في الدبلومات الفنية 2023، بعد حصولها على 403 درجة بنسبة 82%.

قالت الطالبة هاجر عادل سعيد، الأولى على الجمهورية دبلوم سياحة وفنادق دفعة 2023 تخصص إشراف داخلي ومناطق عامة، محافظة القاهرة، إنها لم تكن سعيدة بما حققته من تفوق بسبب عدم التحاقها بالكليات التي قامت بترتيبها في أثناء كتابة رغبات تنسيق الجامعات.

وكشفت لـ"البوابة نيوز"، أنه ملأت رغبات الالتحاق كلها أثناء تنسيق الجامعات 2023، كلها للكليات الحكومية وفي مقدمتهم جامعة حلوان، لافتة إلى أنها فوجئت في النهاية قبولها بمعهد خاص، رغم أن ترتيب الرغبات جامعات حكومية.

وتابعت، كان حلمي الالتحاق بجامعة وليس معهدا، وتحديدا حكومي نظرا لارتفاع مصروفات المعاهد الخاصة.

ولفتت إلى أنها تم دعوتها مجددا للتكريم في «المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج، والتدريب المهني»، معلقة: «أعاني حاليا في مسيرتي التعليمية، فكيف أكون الأولى والتحق بمعهد خاص وبمصروفات باهظة، كما تم تكريمي من وزير التربية والتعليم عقب نتيجة الدبلومات الفنية العام الماضي 2023".

وناشدت «هاجر» وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي، للتدخل لإنصافها خاصة أنها حاولت التظلم دون جدوى.