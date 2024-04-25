موقف بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الجمعة ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال للمباراة، غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب عدم مشاركته في تدريبات الملكي الأخيرة.

كما يغيب الفرنسي فيرلاند ميندي عن اللقاء بسبب الإصابة، في ظل استمرار غياب الحارس تيبو كورتوا ودافيد ألابا.

ويسعى الميرينجي لتحقيق الانتصار على سوسيداد؛ من أجل الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الإسباني، خاصة بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو، الذي يعد أقرب الملاحقين له على قمة الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز.