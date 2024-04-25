حملات تحصين وندوات توعية لمربي الماشية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عصام محمد كومي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التحصين للحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

حملات تحصين وندوات توعية مكثفة لمربي الماشية

وأشار الكومي، في تصريحات صحفية، إلي الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد على مدار الأسابيع الماضية، عبر استمرار أعمال التحصين للحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، و قيام أطباء المديرية بعمل التوعيات واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية.

وشدد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، على ضرورة أهمية توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك لحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية .

توعية مربي الماشية بضرورة التأمين على الثرة الحيوانية وترقيم وتسجيل الحيوانات:

وجرى خلال الفعاليات حث المواطنين على أهمية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وتعريفهم بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الماشية والمميزات التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الماشية الخاصة به، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم للحصول على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الوادي الجديد، تزامناً مع الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحقيقاً للدورالذي يقوم به الإرشاد البيطرى فى تقديم التوعية المجتمعية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.

تحصين الماشية بقرية أولاد عبدالله بمركز بلاط فى الوادي الجديد:

من جانبه أشار الدكتور صلاح الدين سنوسي مدير إدارة بلاط البيطرية، إلي تحصين الثروة الحيوانية بقرية أولاد عبدالله التابعة لمركز بلاط، وذلك فى إطار الحملة القومية الاولى للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيرًا إلى قيام الإرشاد البيطرى بإدارة بلاط البيطرية بعمل لقاءات إرشادية لتوعية المواطنين بالقرية بخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية وأهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية حيث تضمنت اللجنة كل من الدكتورة نورا على محمد، الدكتور محمد كامل، والدكتور مصطفى هاشم .

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