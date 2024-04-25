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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"الزراعة" تتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قام اليوم الخميس، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة الى محطة بحوث الإسماعيلية، يرافقه الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، ومسئولي المحطة.

وشملت الزيارة تفقد برنامج الخضر وبرنامج تقاوي البصل والزيتون والصوب الزراعية والأصول التابعة للمحطة وكذلك لقاء الباحثين والعاملين بها.
وقال عبدالعظيم، أن هذه الجولات تستهدف المتابعة الميدانية لسير العمل على أرض الواقع تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة، مشيرا، إلى استمرار هذه الزيارات إلى كل المحطات البحثية وكذلك الإدارات التابعة لمركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

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المحطات البحثية مركز البحوث الزراعية برنامج الخضر برنامج تقاوي البصل