"المصري الديمقراطي" يناقش وقع الحرب على غزة والتصعيد الإسرائيلي الإيراني وتأثيره على مصر

استضافت أمانة القاهرة باتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ندوة بعنوان “إلى أين تتجه المنطقة على وقع الحرب على غزة والتصعيد الإسرائيلي الايراني وتأثيره على مصر”.

ناقشت الندوة الأبعاد المختلفة للصراع وكيفية تأثيره على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي المصري.

تحدث خالد داوود، مدير تحرير جريدة الأهرام ويكلي، وعضو الحزب، كما تحدث محمد فوزي، الباحث المساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، وعضو الحزب، وأكدا على أهمية الدور المصري في التوسط للحد من التوترات ودعم جهود السلام.

كما تطرق النقاش إلى السيناريوهات المحتملة للتطورات المستقبلية والتحديات التي قد تواجه مصر في ظل هذه الأوضاع.

تأتي هذه الندوة في وقت حرج حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في الأحداث، وتسعى مصر للعب دور فعال في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.