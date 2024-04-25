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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة التعديات على 6 أفدنة ملك الدولة في الخارجة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة الوادي الجديد
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نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة لإزالة تعديات على أرض ضمن أملاك الدولة بالطريق الدائري الغربي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل؛ حفاظًا على حق الدولة. 

إزالة التعديات على 6 أفدنة

وأكد جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،  تمكن اللجنة المشكلة برئاسة أحمد صدقي عبد الله، مساعد رئيس المركز، من إزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالطريق الدائري الغربي بمدينة الخارجة.

وقال المتولي، انه جرى تجريف وتحديد مساحة 6 افدنة وتسويتها تمهيداً للزراعة دون الرجوع للوحدة المحلية وإتباع الإجراءات القانونية بشأن هذا الأمر. 

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالمواطنين بعدم التعدي على أراضي الدولة، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي المشاكل القانونية واستجابةً للجهود المبذولة، يجب على الجميع المشاركة في الحفاظ على الأملاك العامة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الرخاء المجتمعي.

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