عواصف ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادى الجديد.. صور

شهدت محافظة الوادي الجديد منذ قليل حالة من الطقس السيئ وهبوب عواصف محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، وزاد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية، وتسببت فى خفض مستوى الرؤية.

عواصف ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادى الجديد:

وانخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبياً بسبب عدم وضوح الرؤية وتأثيرها سلبياً على سير السيارات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

مرور الوادي الجديد يحذر قائدي المركبات بسبب العاصفة الترابية:

وحذرت إدارة مرور الوادي الجديد قائدي السيارات وطالبتهم بتوخي الحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة.

محافظ الوادي الجديد يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية:

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، على رفع حالة الاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث على مستوى مراكز ومدن المحافظة والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تحسباً لحدوث تداعيات تنتج عن سرعة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دوري على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس والاستعداد التام لما يترتب على ذلك من تداعيات.

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