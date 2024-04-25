فيديو.. راغب علامة يطرح كليب "التقيل تقيل"

طرح الفنان اللبناني راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "التقيل تقيل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتشارك في الفيديو كليب الخاص بها الممثلة زينة مكي.

أغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد عادل، مكس وماستر أمير محروس.



وتقول كلمات الأغنية:"التقيل تقيل والقمر معدي والموضوع جميل وأنا أد التحدي، قلبي ليك قتيل، هدي اللعب هدي دة أنت عايز ألف درس ومش حتبقي أدي..".

من جهة أخرى، يستعد راغب علامة لإجراء جولة غنائية تشمل الولايات المتحدة، وكندا، والتي روجّ لها عبر حسابه على منصة "إكس" .

https://youtu.be/eRBcG2W60PU?si=FyZMK1ao8pKkZ7yP