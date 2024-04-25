بحثاً عن زيادة الشعبية.. الدوريات الـ5 الكبرى تدرس لعب مباريات البطولات خارج حدود أوروبا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «بحثاً عن زيادة التسويق والشعبية.. الدوريات الـ5 الكبرى تدرس لعب مباريات البطولات خارج حدود أوروبا».

قال التقرير: «البحث عن آفاق جديدة واستثمارات متنوعة، بات الشغل الشاغل للدورية الخمس الكبرى لكرة القدم في العالم، وهو ما يغير الكثير من الأمور المعتادة في المستقبل القريب، واعتاد مشجعي كرة القدم بالفترة الأخيرة على لعب بطولات كأس السوبر للدوريات الأوروبية الكبري خارج ديارها».

وأفاد التقرير، بأن مشاهدة البطولات كانت في الشرق الأوسط أو آسيا كنوع من أنواع التغيير والتسويق وزيادة الشعبية، ولكن من غير المعتاد لعب مباريات الدوري خارج الديار، وهذا سيكون حدثًا فريدًا من نوعه للمرة الأولى.

وأشار التقرير، إلى أن خافير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الأسباني، أكد على اقتراب إقامة بعض مباريات الليجا خارج حدود أوروبا لأول مرة في التاريخ، وأن هذه الخطوة ستدخل في حيز التنفيذ في الموسم بعد المقبل، وهذا التصريح من تيباس جاء علنًا للصحفيين، وخص الولايات المتحدة باستضافة بعض المباريات في المستقبل القريب.