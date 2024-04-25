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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"

المطرب ميناء عطا
المطرب ميناء عطا
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طرح المطرب  الشاب مينا عطا كليب جديد بعنوان "سيناء"، وذلك يمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الـ42.

وتقدم"عطا"  بالتهنئة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

 كلمات اغنية "سيناء" لمحيي حوار، ومن ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومدير تصوير سامح فوزي، وإخراج نبيل مكاوي.

تضمنت كلمات الأغنية:

“ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء ..لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا.. ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء، سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها .. ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها .. زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر ..ياما لسه فيه كتير والتاريخ موجود يقول وفي النهاية النصر لينا أيوة كل عصر ".

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