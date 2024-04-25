استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القاهرة: تحرير 5 محاضر و18 حالة إزالة بالبساتين

شنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود إشغالات تعيق الحركة بميدان فونتانا بالبساتين.

جرى تحرير عدد ٥ محاضر، و١٨ حالة إزالة إدارية، ورفع كافة صور الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات التى تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات مستمرة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة.