بالفيديو.. تصعيد غير مسبوق من الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية بسبب غزة

الخميس 25/أبريل/2024 - 05:32 م

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «ستصل إلى داخل أرواقتهم وتؤرق منامهم.. تصعيد غير مسبوق من الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية بسبب غزة».

قال التقرير: « أرادوا عبثًا تكميم الأفواه لطلاب جامعة كولومبيا، عند تعبيرهم للرفض التام للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، فانقلب السحر على الساحر، فتحولت الجامعات إلى قنابل موقوتة، سحب الغرور الأمريكي فتيلها».

وأفاد التقرير، بأنه من قلب نيويورك من قلعة القانون الدولي، خرج آلاف الطلاب الفلسطينيين من جامعة كولومبيا بالمدينة للتنديد بالحرب التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة، لتكون الشرارة التي تشتعل خلفها الكثير من الجامعات الأخرى.

وأشار إلى أن جامعة ساذرن بكاليفورنيا في لوس أنجلس، كانت هي الانطلاقة الثانية ضد تعنت السلطات الأمريكية ضد الطلاب المنددين بالانتهاكات الإسرائيلية، وتواطؤ بلادهم مع تل أبيب، التي دفعت واشنطن للتغافل عما تنص عليه القوانين الدولية والأممية.