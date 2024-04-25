السياحة: بدء مراجعة برامج الحج وتسليم حقائب أصول الجوازات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن بدء قيام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة النهائية لبرامج الحج، وتسليم الشركات حقائب أصول جوازات الحجاج، وذلك بمقر صندوق الحج والعمرة بالوزارة.

كانت أغلقت الوزارة باب تقديم اعتذارات الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي لعام 1445هـ، يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، وشددت الوزارة على ضرورة التزام شركات السياحة بالتوقيتات المعلنة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إنهاء إجراءات موسم الحج 1445 هـ، والترتيبات المتعلقة بالحجوزات وتحويل الأموال، وذلك للاستعداد المبكر للموسم.

كما تلقت وزارة السياحة، تعميم وزارة الحج السعودية الذي أكد أن مرحلة إصدار تأشيرات الحجاج قد بدأت منذ 20 شعبان 1445 هـ، وسوف تنتهي في 20 شوال، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة، مطالبة الشركات السياحية المنفذة بضرورة تغذية حساباتها على المسار الإلكتروني من خلال حساب موحد لمكتب شؤون الحج.