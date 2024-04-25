وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "انسومنيا" للألعاب الإلكترونية، الذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر.

في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود إتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والالعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض".

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة التى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإليكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب بمختلف أعمارهم.



وأشار الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات إلي دعم الطلبة في المدارس للالتحاق بدروي نجوم المدارس في الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



يضم المهرجان مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمهرجان مخصص للألعاب ويشمل مجموعة واسعة من مناطق الألعاب الحديثة التى تركز على الاحتفال بجميع جوانب ثقافة الألعاب، ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية.