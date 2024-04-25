رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على جاهزية الجامعة للمشاركة في منافسات مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمشاركة هو الوصول إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة، مطالباً بضرورة التنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث في هذا الشأن.

ولفت إلى ضرورة العمل على نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي؛ بما يحقق الأمن، ويقي من المخاطر، ويدير الأزمات بطريقة علمية، موجها بتأثير ذلك على الناحية الاقتصادية؛ والتي يؤدي إلى توفير النفقات، وترشيد الاستهلاك بشكل عام، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنعقد أمس الأربعاء الموافق 24 إبريل، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع.

وأوضح "مندور" معايير المسابقة السبع والتي تشمل:

معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية التعلم والبحث العلمي والاستدامة، معيار الجامعة والمجتمع.

مُستمعاً لتقرير الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق المسابقة بجامعة قناة السويس والذي أوضحت خلاله أن الجامعة نفذت عدة مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية هي: 5 مراكز بحثية متخصصة بالتغيرات المناخية، فضلا عن برنامجين دراسيين للدراسات العليا، كما شاركت الجامعة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، بزراعة 7000 شجرة فاكهة وأشجار أخشاب، وكذلك الألواح الشمسية المتواجدة بالحرم الجامعي.

وطالب الدكتور ناصر مندور الكليات بعمل خطة شاملة لتشجير الجامعة وزراعة الأشجار، مؤكداً على أهمية ذلك في مواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن المظهر الجمالي وتحسين جودة الهواء، وإزالة الكربون من الهواء.



وفي ذاك السياق، قدم الدكتور ناصر مندور، الشكر لإسهامات أساتذة الجامعة في عمل أبحاث حول مواجهة التغيرات المناخية من خلال اختيار الأشجار المناسبة في التنسيق داخل الحرم الجامعي والحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تركز على اختيار الأشجار التي لها دور في تقليل درجات الحرارة في المحيط الخارجي.

وعلى صعيد أخر، أعلن الدكتور ناصر مندور، عن فوز الدكتورة داليا محمد صبري بمعهد التقنية الحيوية، بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين لغير أعضاء هيئة التدريس ( الإداريين - الهيئة المعاونة)، مشيراً إلى قبول التوصيات التي تم رفعها من اللجنة العليا للجوائز التي يقدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن تعديل القيمة المالية الخاصة بجوائز: العطاء والوفاء، الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العليا، وأفضل بحث تطبيقي للدراسات الأدبية، والأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.

كما وافق المجلس على الخطة المقترحة والجدول الزمني للقوافل الطبية المجمعة خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 16 ديسمبر 2024 والتي تشمل تخصصات (طبية - بيطرية- طب الأسنان - صيدلة- تثقيف صحي- إرشاد زراعي- توعية).

وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لجميع القائمين على العمل بالقوافل المجمعة، مشيداً بمجهوداتهم وسعيهم الدؤوب نحو تقديم خدماتهم للمجتمع، مؤكداً أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجا سواء داخل إقليم القناة وسيناء أو خارجها.

هذا ووافق المجلس على إطلاق حملة توعوية تثقيفية للمجتمع الجامعي حول "الإسعافات الأولية لإنعاش القلب الرئوي وكذلك إسعافات الجروح والكسور والحروق والصدمات الكهرباء" بالتعاون مع قسم طب الطوارئ بكلية الطب وإدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور ناصر مندور، على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في الحملة التوعوية لتشمل كليات الصيدلة والتمريض، مؤكداً على أهمية هذه الحملة في زيادة الوعي المجتمعي بتلك الموضوعات الحيوية التي تتعلق بصحة المواطن.

كما عرض المجلس لسلسلة محاضرات عامة سيتم تقديمها خلال شهر إبريل ومايو حول: الأمراض الهامة التي تصيب أشجار المانجو بمحافظة الإسماعيلية، كيف تحمي نفسك وأولادك من الملوثات وأثار المبيدات الموجودة على أسطح ثمار الخضر والفاكهة بعد الحصاد، الزراعة على تربة بديلة Soilless Culture بالبيوت المحمية وأسطح المنازل، زراعة الفراولة بدون تربة كبديل عن التربة الملوثة بفطريات التربة.

ووافق المجلس على ترشيح أعضاء هيئة تدريس من كلية التربية للقيام بدورات تدريبية حول (القيادة الإبداعية - تقدير الذات والثقة بالنفس - أساليب اكتشاف وتنمية الموهبة - الرسم التعبيري - فن البورتريه)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات البيئة، إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

وفي إطار النشاط التوعوي لنشر الوعي السياحي والأثري، أعلن رئيس الجامعة، إطلاق أول مبادرة لكلية السياحة والفنادق مع صفحة حدوته سياحية تحت عنوان "ثقف طفلك سياحياً" والتي تستهدف أطفال المدارس أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية، من خلال المبادرة سيتم إصدار (مجلة الطفل السياحية)، والتي تتضمن مفهوم السياحة، مفهوم السائح الدولي والداخلي ونمط السياحة الثقافية وآداب زيارة الأماكن السياحية.

هذا وتم عرض تقرير حول المعرض ال30 وال31 للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون بين كليتي الطب البيطري والآداب والعلوم الإنسانية والذي شارك به 45 عارض وعارضة بمنتجاتهم.

وناقش المجلس تنفيذ بعض البرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتناول دور التنمية البشرية في توعية أبناء دور الرعاية، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة بعد التخرج من دور الرعاية، إلى جانب تناول دور الأخصائيين في فن التعامل مع المراهقين من أبناء دور الرعاية والتي من المقرر تنفيذها في دار الرحمة للبنات.

وفي نهاية المجلس، قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء متمنياً لمصرنا الحبيبة، مزيد من الازدهار والتقدم، وللجامعة وطلابها والعاملين بها التوفيق والنجاح.