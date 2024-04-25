السجن عامين لـ حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمًا بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، وذلك بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

يأتي ذلك بعد ما تقدم شخص مجهول الهوية بشكوى ضد بولند، مدعيًا أنها قامت بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال صورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن الحكم الصادر بحق بولند هو حكم أولي، ويحتاج إلى درجتين من التقاضي ليصبح نافذًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الرأى الكويتية.

ومن جانبها، تقدمت بولند بشكوى ضد الشخص الذي قام برفع الدعوى ضدها، واتهمته بالسب وإساءة استخدام الهاتف.

وكانت قد أثارت حليمة بولند الجدل على مدار مسيرتها الإعلامية، سواء من خلال عملها كمقدمة برامج أو محاورة تليفزيونية أو من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.