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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

معلومات مهمة حول امتحانات الدبلومات 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وجاءت أبرز المعلومات والإجراءات كالآتي:

 -تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

- توفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح

- صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية عن العام الدراسي ٢٠٢٣

- توفير الخامات الخاصة بالامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات

- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة
 
- توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية

- تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان


- تأمين  اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة  من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

-ضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

-إعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

 

-التأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها.

- تحديد طلاب المنازل الراسبين وطلاب نظام العمال من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور  وعمل استمارة التقدم.

-عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان، وحظر الندب المحلي إلا عن طريق لجنة الإدارة، وتدوير العمال فى لجان الامتحانات.

-تم تشكيل لجان اعمال الصندقه لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم  الزراعي والتجاري والفندقي.

- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية، وتضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية.

-تجهيزغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

- اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

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