البرلمان العربى يرحب بنتائج التحقيق الأممي حول "الأونروا".. ويدعو لإعادة كامل التمويل

رحب البرلمان العربي، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول "الأونروا"، والذي أكد على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها إدعاءات باطلة.

وأكد البرلمان العربى، على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البرلمان العربى، الدول التي جمدت تمويلها ومساهمتها للأونروا إلى استئناف تمويلها، مثمناً قرارات عدد كبير من الدول أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكداً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة من كيان الاحتلال الغاصب.