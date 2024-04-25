محطتا الشمس والرياح بأسوان والبحر الأحمر يخفضان 2.2 مليون طن من الانبعاثات سنويا

قامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة أمونت لطاقة الرياح وابيدوس للطاقة الشمسية بإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تقوم إيميا باور بعمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطتين. وكانت الشركه قد وقعت اتفاقيات حق الانتفاع مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة واتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما أصدرت وزارة المالية المصرية ضمانات سيادية لتلك المشاريع وأن هذان المشروعين سيوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

ولذلك ترصد " البوابه نيوز " أهمية محطتي الشمس والرياح:

محطة "أبيدوس للطاقة الشمسية::-"

1-تقع في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

2- وهي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات.

3-باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار

، وبتمويل من كل من: "مؤسسة التمويل الدوليةIFC "4- عضو "مجموعة البنك الدولي"، و"البنك الهولندي للتنمية FMO"، و"الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA".

أما محطة "أمونت" لمزرعه الرياح::-

1-تقع في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

2-تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في القارة الإفريقية.

3- القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 500 ميجاوات.

4-باستثمارات يصل إلى 800 مليون دولار.

5- بتمويل من مجموعة من البنوك تشمل: "مؤسسة التمويل الدولية"، و"بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC"، و"بنك سوميتومو ميتسوي ترست" كمُقرِضِين مُشاركين في إطار "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار".