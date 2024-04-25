بعد إشادته بموهبته.. مدحت العدل لـ محمد سامى: "اهدى شوية"

أشاد السيناريست مدحت العدل، بموهبة وطموح المخرج محمد سامى، مؤكدًا أنه اثبت أنه مخرج قوى ومؤلف موهوب، واستطاع أن يثبت نفسه الفترة الماضية.

ووجه "العدل" رسالة للمخرج محمد سامى، وذلك خلال حلوله ضيفًاعلى برنامج "كل يوم" بشاشة ON، قائلا: "انت موهوب اهدى شوية".

وأضاف مدحت العدل: "انت بعض الأحيان بتجري عشان تثبت نفسك بس انت فعلا أثبت نفسك فإهدى شوية، هو مخرج كويس قوي وكمؤلف، أنصحه يدور على شيء طالع منك لأن انت جواك حاجات حلوة ولو دورت عليها هتلاقيها".

وشارك مدحت العدل في الموسم الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، هنادي مهنا وللمخرج مجدي أبو عميرة.

ومن جانبه شارك محمد سامي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريا، ولاء شريف، سلوى عثمان وغيرهم.