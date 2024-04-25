يد الأهلي يخسر من الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

تلقى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي هزيمة كبيرة من الترجي التونسي بنتيجة 25-21 في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وفشل الأهلي في التأهل إلى نهائي البطولة ويلعب على الميدالية البرونزية، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفائز من مباراة الزمالك وأمل سكيكدة الجزائري على لقب البطولة.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21