ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يد الأهلي يخسر من الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي هزيمة كبيرة من الترجي التونسي بنتيجة 25-21 في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية. 

وفشل الأهلي في التأهل إلى نهائي البطولة ويلعب على الميدالية البرونزية، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الفائز من مباراة الزمالك وأمل سكيكدة الجزائري على لقب البطولة. 
وحجز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21

الأهلي والترجي التونسي كأس الكؤوس الأفريقية فريق يد الأهلي