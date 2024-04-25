بسبب خلافات الجيرة.. مصرع فتاة حرقا انتقاما من أسرتها بالفيوم

دفعت فتاة، تبلغ من العمر 16 عاما، حياتها ثمنا لخلافات ثأرية بين أفراد عائلته وعائلة ثانية بسبب خلافات الجيرة بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، حيث قام 4 أشخاص بإشعال النيران في الفتاة داخل محل فراخ، إثر عدة خلافات مع عائلة الفتاة، وجاري ضبط المتهمين الـ4 وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجرى نقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام 4 أشخاص، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، بإضرام النيران في فتاه تدعي"جهاد شعبان عبد الرحمن" 16 سنة، داخل محل لبيع الدواجن بقريه كحك بحري، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها ادى لوفاتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها، قام 4 أشخاص بإضرام النيران في الفتاة انتقاما من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها منذ قليل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنها في مقابر أسرته، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.