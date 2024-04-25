بعد 15 يوم عرض.. 53 مليونًا و210 آلاف جنيه إيرادات فيلم شقو

حقق فيلم شقو، نجاحًا كبيرًا، فى شباك التذاكر بموسم عيد الفطر السينمائى 2024، حيث وصلت ايرادات الفيلم إلى 53 مليوناً و210 آلاف جنيه، وبلغت إيرادات ليلة امس الاربعاء مليوناً و57 ألف جنيه، ليتصدر إيرادات الموسم.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى منافسة 4 أفلام هى: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، و"أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى، أحمد فتحى، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسى.

الجدير بالذكر أن فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.