أثناء رشه لأرضه الزراعية.. مصرع شاب نتيجة استنشاقه مبيدا حشريا في الفيوم

لقي شاب يدعي"حازم محمد" في العقد الثاني من عمره، مصرعه متأثرًا بإصابته بحالة تسمم، عقب استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رشه الأرض الزراعية، بمركز سنورس، في محافظة الفيوم.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من مستشفى سنورس بوصول شخص يدعى «حازم محمد »، ويبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء شديدة بادعاء استنشاق مادة سامة، وتم نقله إلى معهد السموم لسؤء حالتها.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفى، أكد أن نجله أصيب بحالة تسمم جراء استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رش الأرض الزراعية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أدت إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.