بيان عاجل للبرلمان بشأن تضرر قيادات الإدارة المحلية من قرار الحكومة رقم 36

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ورئيس التنمية المحلية، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تضرر عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ورود شكاوي وتظلمات من جانب عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 والخاص بمنح العامل الذي يتم تكليفه بالعمل يومي الجمعة والسبت أيام إجازة عوضا عنها.

وقالت «المزلاوي»: «تبين لنا من الشكاوى أن ذلك القرار قد أغفل أن قيادات الإدارة المحلية رؤساء - نواب - سكرتير يقومون بالتواجد على رأس العمل على مدار الساعة ويترأسون لجان الأزمات وغرف العمليات ولا يحصلون على إجازات أو حافز تشجيعي أو مقابل جهود غير عادية، كما أنهم لا يحصلون على إجازاتهم العادية».

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أعباء الوظيفة تتطلب تواجدهم على رأس العمل بشكل يومى ودورى، وإن كان قد صدر أمر باستثناء موظفى الزراعة والإسعاف والصحة وموظفى السكة الحديد فإنه من باب أولى استثناء قيادات الإدارة المحلية التي يحتاجهم العمل بصفة يومية من قرار الجمعة والسبت ومنحهم الحافز عوضا عن تواجدهم.

وتابعت المزلاوي، أنه لا يوجد بديل لهم للعمل ولا يتم منحهم حافز تشجيعي ولا جهود غير عادية ولا يتم منحهم إلا حافز التمييزي فقط والذى لا يتعدى مبلغ 300 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع المجهود المبذول من جانبهم في العمل.

وطالب عضو مجلس النواب، بالرأفة بهؤلاء العاملين واستصدار قرار باستثناء قيادات الإدارة المحلية الذي تحتاج إليهم حاجة العمل فعليا من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره .

