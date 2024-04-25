القاهرة الإخبارية: الداخل الروسي بدأ يتحدث عن تقسيم أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا ترى أن المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا تطيل أمد الصراع وهي رسائل من قبل الولايات المتحدة إلى روسيا أن حرب استنزاف روسيا ما زالت تجري على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة على الهواء:، أن روسيا تؤكد على مواصلتها للعملية العسكرية والحديث الروسي يدور حول توسيع المنطقة العازلة في الأراضي الأوكرانية، كما أن روسيا تلمح إلى سيطرتها على مدن أوكرانية إضافية.

وتابع: أن القيادة الروسية تلمح إلى أنه في المستقبل لن تكون هناك دولة اسمها أوكرانيا بين دولة غربية وشرقية أي أن الغرب الأوكراني يذهب إلى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوكراني يكون ضمن السيطرة الروسية.