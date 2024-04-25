هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد البرنامجين الإنجليزي والفرنسي بحقوق عين شمس

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، اعتماد برنامج الليسانس فى كلية الحقوق باللغة الإنجليزية، وبرنامج الليسانس في الحقوق باللغة الفرنسية اللذين تقدمهما كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

كان وفد الهيئة القومية قد زار الكلية خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر لعام ۲۰۲۳ لفحص وثائق البرنامجين وتقييم نظم التدريس والامتحانات والإمكانات المادية والبشرية، وأشاد بقوة ومتانة التعليم القانونى الرصين الذي تقدمه الكلية بوصفها إحدى أهم قلاع التعليم القانوني المتميز محليا وإقليميا وعالميا، بفضل عراقة أعضاء كادرها التدريسي والإدارى وتميز طلابها وخريجيها، وشراكتها القوية مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وجامعات ومؤسسات عالمية مرموقة.