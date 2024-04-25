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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تحرز المركز الأول في الكرة الطائرة الشاطئية

بمهرجان الأنشطة الطلابيه الاول للجامعات..

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين
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 شاركت جامعة عين شمس في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول للجامعات والذى انتهت فاعلياته اليوم الخميس، في رحاب جامعة السويس، بمناسبة أعياد تحرير سيناء تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، بمشاركة أكثر من 390 طالبا وطالبة يمثلوا 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وجاءت النتائج كالتالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية
منتخب الكرة الطائرة الشاطئ طلبة
الطالب/ سيد أسامة سيد
الطالب/ محمد ممدوح السيد
الطالب/ يوسف سعد عبد الفتاح.

هذا وقد شاركت إدارة النشاط الرياضي بالكرة الطائرة الشاطئية طلبة، وخماسي القدم طلبة، إدارة النشاط الفني بالفنون التشكيلية، إدارة النشاط الاجتماعي (بالشطرنج).

إدارة النشاط الاجتماعي اعياد تحرير سيناء الأنشطة الطلابية المركز الاول والميدالية الذهبية النشاط الرياضى