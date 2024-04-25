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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مراسلة القاهرة الإخبارية: غلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية
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قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين ومنع المواطنين الفلسطينيين من التجول في مدينة الخليل.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن منطقة برك سليمان كانت في مهب الاقتحامات الإسرائيلية لدى المستوطنين وجنود الاحتلال، موضحة أن في مدينة الخليل منع المواطنين من التجول فيها أو التوجه إلى الحرم الإبراهيمي وجرى تأمين المستوطنين وأغلق المسجد الإبراهيمي في وجه المصلين الفلسطينيين.

وتابعت أن هذه الاقتحامات تأتي بحجة الأعياد اليهودية، موضحة أن جنود الاحتلال اعتقلوا العديد من الفلسطينيين وأبلغوا عائلة البرغوثي بتجهيز أنفسهم لهدم منزلهم.

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