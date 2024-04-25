السبت.. آدم البنا يطرح أغنية "دخلو بيتنا"

يستعد المطرب آدم البنا لطرح أغنية جديدة بعنوان "دخلوا بيتنا" يوم السبت المقبل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "دخلو بيتنا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية وتوزيع محمد عمار.

وتقول كلماتها :بعد التحية والسلام

يا أصحاب أونطه مهيش تمام

أهلاً وسهلًا وبخصوص

ناس ظاهرة وقت ما جات فلوس

مكتوب في بطايقهم نفوس سودا ومتعرفش احترام

ناس دخلوا بيتنا وخربوا بيتي جابو في سيرتنا

وناس بنعرفها في يومين وبتحلى وياهم عيشتنا.

يشار إلى أن آدم البنا حقق شهرته عبر الغناء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ليشارك في حفل غنائي مؤخرا ضمن حفلات موسم الرياض في السعودية.

وقدم آدم عدد من الحفلات على مسرح دار الأوبرا المصرية، آخرهم على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.