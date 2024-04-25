القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي لم يتوقف الليلة الماضية في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، فالمدفعية الإسرائيلية وقذائفها لم تتوقف عن الانطلاق بالمناطق الشرقية لمخيم البريج، والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة والزهراء، حيث تنهال تلك القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بشكل مستمر منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه سبق ذلك غارات استهدفت مخيم البريج وتحديدا منازل فيه، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من الشهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطة لتلقي العلاج.

وأوضح أن رفح الفلسطينية شهدت ليلة صعبة حيث لم تتوقف الغارات على هذه المدينة، حيث استهدفت منزلا لعائلة " أبو عرار" بمنطقة المصبح في المنطقة الشمالية بمدينة رفح الفلسطينية، وكذلك عدد من الغارات التي طالت مناطق في الشرق، وتل السلطان بالغرب، والمنطقة الحدودية ما بين مصر وقطاع غزة.